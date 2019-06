The Sun: Manchester Unitedile ära öelnud Eesti jalgpallurit nähakse Arsenalis tulevase põhimängijana

Tänavu 17-aastaseks saanud Heina iseloomustatakse kui mängijat, kes on jalaga mängides osav ning on senise Arsenalis veedetud aja jooksul sealsetele bossidele kõvasti muljet avaldanud: klubi akadeemia juhile ning Saksamaa koondisega maailmameistriks tulnud endisele keskkaitsjale Per Mertesackerile olevat Hein näiteks oma suhtumise ja arenguga väga muljet avaldanud.

Samuti olevat Heinaga väga rahul Arsenali akadeemia väravavahtide treener Andy Woodman, kes usub, et eestlane on tippklassi talent.

Esimest korda treenis Hein Arsenali esindusmeeskonnaga juba enam kui aasta tagasi Arsene Wengeri käe all ning möödunud hooaja veetis ta Arsenali U18 vanuseklassi meeskonnas. Paraku vigastas ta hooaja keskel treeningul rannet, mistõttu pidi ta hooaja lõpu vahele jätma, ent on nüüd traumast paranenud ning valmistub järgmiseks hooajaks ette.

The Sun toob veel välja, et muuhulgas ütles Hein Arsenaliga liitumise eel ära Manchester Unitedi pakkumisest ning et teda nähakse meeskonna tulevase esiväravavahina.

Loe The Suni artiklit siit!