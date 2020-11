Terviseameti peadirektor kritiseeris jalgpalliliitu: pean kahetsusväärselt ütlema, et lubadustest ei peetud kinni

"Eesti koondise mängijad, kes mängus osalesid, andsid vastavalt terviseameti soovitusele koroonaviiruse proovi nädal pärast mängu. Tulemused olid negatiivsed. Saime ka välismaal mängivate koondislaste testide sertifikaadid. Eesti - Armeenia mänguga seoses ei toimunud ühtegi nakatumist."

Uiboleht lisas, et Eesti jalgpalliga seoses on tehtud umbes 2000 koroonaviiruse testi. Tema isiklikult on andnud 10 proovi.

"Eesti jalgpalliga seoses on tehtud ca 2000 koroonaviiruse testi. Suure osa neist on tellinud jalgpalliliit omal initsiatiivil, meile on see maksma läinud üle 60 000 euro. Oleme korraldanud kohalikus liigas mitu laustestimist, testinud korduvalt kõiki koondislasi, aga ka ametnikke. Toon isikliku näite – olen andnud 10 koroonaviiruse proovi, kuigi pole olnud kordagi lähikontaktne mõne nakatunuga ja kõik proovid on olnud negatiivsed. Tean, et koondise mängijad on andnud üle 20 proovi. Jätkame iga koondise mängu eel mängijate testimist. Arvan, et jalgpalliliit on olnud Eesti riigiasutustele hea ja proaktiivne partner. Seda kinnitab nii tehtud testide hulk kui ka see, et jalgpalliliit rakendas oma mängudel oluliselt karmimad viiruse tõkestamise reeglid, kui need, mida riik nõuab. Samuti kinnitab meie usaldusväärsust see, et oleme omal initsiatiivil mitmeid mänge edasi lükanud ja suuri üritusi ära jätnud," sõnas Uiboleht.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!