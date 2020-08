Terviseameti ja valitsuse otsus võib tähendada, et Eesti koondiste ja klubide kodumängud toimuvad edaspidi Poolas või Ungaris

Kalju ja Mura Euroopa liiga esimese eelringi matš jäi ära, kuna mõlemas tiimis tuvastati üks positiivne koroonaproov. Terviseamet soovitas seejärel kohtumise ära jätta. Eesti Vabariigi valitsus lisas omakorda, et nemad mängu toimumiseks eriluba ei anna. Kõik see võib viia nüüd aga olukorrani, kus Eesti jalgpalliklubid ja ka rahvuskoondis peavad leidma endale uue riigi, kus edaspidi kodumänge pidada. Nii võib peagi UEFA-st saabuda otsus, et Eesti jalgpallikoondis ei saa 5. septembril Tallinnas Rahvuste liiga kohtumises Gruusiat võõrustada ja mäng tuleb üle viia Poola, Ungarisse, Kreekasse või Küprosele. Sarnane otsus võib tulla ka Kalju ja Mura matši kohta.