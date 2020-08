Eesti jalgpalliliit taotles Eesti valitsuselt eriluba, et Kalju Euroopa liiga esimese eelringi kohtumine Sloveenia klubi NŠ Mura vastu saaks peetud hoolimata sellest, et kummaski võistkonnas on viimastel päevadel tuvastatud üks koroonaviiruskandja.

Valitsus jalgpalliliidule vastu ei tulnud, vaid otsustas aktsepteerida terviseameti seisukohta, kelle arvates on Kalju ja Mura Tallinnas viibivad mängijad nakatanute lähikontaktsed.