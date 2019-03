Tartu Tammekast ripakile jäänud Eesti koondise ründaja siirdus Islandi kõrgliigasse

Omapärase juriidilise lahendusena ei ole tegemist laenulepinguga, ent järgmisest aastast alates läheb Koskori leping Tammekaga edasi. Säärase lahenduse tingis Koskoril veebruaris avanenud võimalus siirduda Indoneesia kõrgliigasse, mis aga klubi otsusel segastel asjaoludel lõpuks siiski katki jäi.

Fylkiriga sõlmis Koskor üheaastase lepingu. "Tristan on selleks hooajaks nüüd seal. Juriidiliselt on meil temaga selleks aastaks leping peatatud ning see jätkub järgmise aasta alguses. See sai nii tehtud, kui tal tekkis võimalus Indoneesiasse mängima minna," selgitas ka Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik tavatut olukorda.

"Hea meel, et ta lõpuks endale mängukoha leidis. Tundub, et see on pealegi igati korralik lahendus."

23-aastane Koskor tegi selle aasta alguses ka oma debüüdi Eesti A-koondises, sekkudes maavõistlusmängu Soomega vahetusest.

Islandi kõrgliigahooaeg saab alguse 26. aprillil - tavatult lühike hooaeg lõpeb juba septembri lõpus. Eelmisel hooajal oli Fylkir 12 meeskonna konkurentsis kaheksas.