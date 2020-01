Tartu nigeerlane siirdus Soome kõrgliigasse

Eelmisel hooajal mängis nigeerlane Okoye Tartu Tammekas. Ta käis väljakul 27 Premium liiga kohtumises (neist 20 algkoosseisus) ja lõi kolm väravat, kirjutas Soccernet.ee.

"Okoye on noor ja lubav keskkaitsja, kes tegi eelmisel hooajal ligi 30 mängu Eesti kõrgeimal täiskasvanute tasemel. Testiperioodi käigus veenis ta meid, et on valmis meie eest Veikkausliigas mängima. Oleme aktiivselt otsinud just vasakjalgset keskkaitsjat ning seepärast on meil Okoyega lepingu sõlmimise üle hea meel," kommenteeris Mariehamni direktor Peter Mattsson.

