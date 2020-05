Tarmo Rüütli meenutas koondise juhendamist: kahetseda ei ole midagi, aga tahtnuks kauem jätkata

"Ega seal midagi häbeneda ei ole," sõnas Rüütli FCI Levadiale antud intervjuus. "Ütlen ausalt, et kogu aeg meenuvad need kutid. See sama tuumik, kes paljuski Levadiast (Rüütli endine klubi - toim.) kaasa tulid. Ma võin ju mehed kiirelt üles lugeda, aga ei hakka, te teate ju isegi, kes seda asja tassisid. Elus peab klappima ja meil klappis. Mõnikord vaatad koondisemänge ja mõtled, et kurat, need kutid mängisid nagu siidi."

"Midagi kahetseda ei ole. Võib-olla ainult see, et oleks tahtnud kauemgi olla. Aga kahjuks on niimoodi, et mingid pinged tekivad kusagil mujal ja meist mitteolenevatel põhjustel. Oleks võinud kauem olla, aga paraku otsustati teistmoodi," meenutas Rüütli, kes juhendas koondist aastatel 2008–2013.