Tarmo Kink: Voolaid nii-öelda tõmmatakse avalikult oksa, aga kõik algab jalgpalliliidust

"Mulle ei meeldi, et me ainult treenerit kritiseerime. Süü alus on jalgpalliliit. Meil on ka enne Voolaidi treenereid olnud. Lemsalu ja Zelinski, kaks tarka "jalgpallispetsialisti"... Üks, ma ei tea üldse, millest ta räägib! Ei tea, kus ta treener on olnud? Pärnu Vaprus ja naised (Eesti naiste koondis - toim). Kas tal on nii hästi läinud, et ta võib nii kõva häälega julgelt kritiseerida? Rääkimata sellest, mis ta rääkis - sellest ei saanud keegi midagi aru," rääkis Kink.

"Lemsalu, kes töötab minu meelest jalgpalliliidus... (Lemsalu on alaliidu juhatuse liige, vastutusalaks kommerts - toim.) Niimoodi avalikult peale lennata ei ole ilus, sest me ei tea, mis seal sees toimub. Karel võttis selle meeskonna üle, kui meeskond oli juba väga suures augus. Ta teadis, millega ta riskib. Siis me saime natuke mingi elu sisse. Nüüd, kui see kõik on natuke kustunud, siis me kõik lendame peale."

Järgnevalt võttis Kink ette 17. novembril Aivar Pohlaku Soccernet.ee-le antud intervjuu pealkirjaga "Pohlak: olin imestunud mõnede Põhja-Makedoonia vastu tehtud koosseisuvalikute üle".

"Liidu president ütleb, et meil oli omaarust kokku lepitud, mis koosseisuga umbes peaks mängima - ma ei mäleta, kuidas see pealkiri täpsemalt Soccernetist läbi kõlas -, aga umbes et me olime juba rääkinud, keda kasutada, ja minu jaoks oli algkoosseis üllatus. Kamoon, mehed, mis me teeme nalja nagu või? Võtame tule enda pealt ära ja suuname kõik Kareli peale, keda tahetakse avalikult nii-öelda oksa tõmmata. Kõik hakkab jalkaliidust peale ju, aga selle oleme kõik kõrvale lükanud ja me ei räägi ühtegi sõna jalkaliidust. Meil on ainult treener ja meeskond. Mehed seal on samamoodi süüdi kui treener," sõnas Kink, kes ütles veel alaliidu süüst rääkides: "Liit ju valib selle treeneri, loob meile need noored mängijad, kes meile lõpuks peale tulevad."

Teine endine koondislane, praegu Paide Linnameeskonna spordidirektori tööd tegev Gert Kams lisas avaliku kriitika kohta: "Huvitav, et need, kes asja väljast näevad ja kõrvalt vaatavad, on õiged inimesed kommenteerima, miks me võtame selle mehe nii vara või hilja välja. Meeskonna treenerid teavad kõige paremini, milline on olukord meeskonna sees."