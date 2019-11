Täringujalgpallis krooniti Eesti meistriks Markus Poom

„Vaatasin, et kui ma mängu sees number kuue vabaks jätsin, siis ta alati lõi sinna ja tegi skoori,“ kommenteeris Poom, kes lisas murujalgpalli Eesti meistrikullale ka täringujalgpalli tiitli. „Penaltiseerias panin pidevalt numbrid kolm ja kuus kinni – võib öelda, et selle pealt tuli võit ka!“

Markus Poomi jaoks tegi võidu mõistagi pisut erilisemaks tõik, et täringujalgpalli karbi peal ilutseb tema isa Mardi pilt: „Kodus on meil täringujalgpall olemas küll, ent see on natuke vana ja katkine versioon. Oleme seda päris palju mänginud – alguses oli see meil Inglismaal ja kui Eestisse kolisime, siis sai see natuke viga. Väga hea meel on võita – mul on viimastel aastatel päris kehvasti läinud. Alati on hea sellisele üritusele tulla ja võidukalt lahkuda.“

Murujalgpallureist jõudis poolfinaali ka Siim Luts, kes kaotas kolmanda koha mängus samuti pärast penaltiseeriat Brandon Paimalile. Märten Kuusk kaotas veerandfinaalis Poomile lisaajal 3:4 ja Henri Välja kaheksandikfinaalis samuti Poomile 1:2. Ka Andre Frolov langes kaheksandikfinaalis kaotusega Kaido Kaspar Õismaale 1:2.

Tiitlikaitsja Monica Rand jäi alagrupis kahe kaotuse ja ühe viigiga viimaseks. 2009. aasta Eesti meister ja jalgpalliliidu president Aivar Pohlak jagas Tartu abilinnapeaga täpselt sama saatust. 2013. aasta Eesti meister Meelis Kalda kaotas kaheksandikfinaalis Lauri Evertile penaltiseeria järel 4:6.

Auhinnad poolfinalistidele ja spordijoogid kõikile osalejaile pani välja A. Le Coq.