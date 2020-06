Tänasest saab registreerida jalgpalli suvelaagritesse

Registreerimine kestab jalgpalliliidu kodulehel kuni 20. juulini või kuni kohtade täitumiseni. Laagrites on osalejate maksimaalne arv 20, kuid piirangute leevenemisel võib see arv suureneda.

Laagritesse on oodatud osalema 2008.-2013. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, valitud laagrites on poiste sünniaastateks 2009-2013. Eelnev jalgpalli mängimise kogemus ei ole laagris osalemiseks vajalik. Osavõtutasu on 80 eurot ning hinna sisse kuuluvad lühikeste varrukatega ning mängija eesnimega särk, lühikesed püksid ja kedrad firmalt Nike, joogipudel, puuviljad, soe lõunasöök (v.a viimasel päeval). Võrreldes varasemate aastatega, ei toimu sel korral ekskursioonipäeva Tallinnasse A. Le Coq Arenale.

Hetkeseisuga võõrustavad laagreid Antsla, Avinurme, Haapsalu, Jõhvi, Kadrina, Keila, Kihnu, Kose, Kunda, Kuressaare, Kärdla, Lihula, Põlva, Tartu, Vaimastvere, Valga, Väike-Maarja, Vääna ning Tallinnas Kalevi kunstmuruväljak, Kotka staadion, Nike Arena, Sportland Arena ja Sõle kunstmuruväljak.

Esialgu nimekirja kuulunud Pärnus praeguse seisuga sel aastal laagrit ei toimu, kuna samal nädalal peetakse suvepealinnas rahvusvahelist turniiri Pärnu Summer Cup.

Infot laagrikohtade, registreerimise ja toimumise tingimuste kohta leiab jalgpalliliidu kodulehelt.

Suvelaagreid toetavad Rimi, Nike, Sportland, Corny, Balbiino, FIFAA ja ABC Motors.