TÄNA | U19 jalgpallikoondis alustab Balti turniiri Tartus kohtumisega Soome vastu

Kõikide meeskondade ridades leidub mängijaid nii kohalikest tippmeeskondadest kui ka nimekatest välisklubidest. Teiste seas saab väljakutel näha Liverpooli, Aston Villa, Blackburn Roversi, Fulhami (kõik Inglismaa), Udinese, Ascoli, Hellas Verona ja SPALi (kõik Itaalia) mängijaid.

Eesti – Soome mängu avavile kõlab täna Tartu Tamme staadionil kell 18.00. Turniiri avamäng leiab aset Võru linnastaadionil, kus kell 15.00 pannakse pall mängu Läti – Leedu mängus.

Turniiri passid on saadaval Piletilevis. Ühe turniiripassi hind on 5 eurot. LHV Jalgpallikaardi või Jalgpallihaigla liikmekaardi esitamisel ning 2013. aastal ja hiljem sündinutele sissepääs tasuta. Üksikmängu piletid on müügil kohapeal hinnaga 3 eurot.

Kõiki kohtumisi saab vaadata otsepildis: Eesti mänge saab jälgida Soccernet.ee portaali vahendusel, teiste kohtumiste otsepildi leiab jalgpall.ee leheküljelt.

Turniiri ajakava:

6. juuni 15.00 Läti – Leedu, Võru linnastaadion

6. juuni 18.00 Eesti – Soome, Tartu Tamme staadion

7. juuni 15.00 Soome – Läti, Võru linnastaadion

7. juuni 18.00 Leedu – Eesti, Tartu Tamme staadion

9. juuni 13.00 Eesti – Läti, Võru linnastaadion

9. juuni 13.00 Leedu – Soome, Tartu Tamme staadion

Eesti U19 koondis:

Väravavahid

1 Rene Merilo (23.08.2001) – Paide Linnameeskonnd

12 Carl Kaiser Kiidjärv (05.12.2001) – Tartu JK Tammeka

Kaitsjad