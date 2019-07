TÄNA | Tõehetked Levadiale, Florale ja Transile. Mitu Eesti klubi pääsevad eurosarjas edasi?

Esimesena on võistlustules FCI Levadia, kes asub kell 19.00 Lillekülas Islandi mulluse karikavõitja Stjarnani vastu tagasi tegema avamängus võõrsil saadud 1:2 kaotust.

Levadial tuleb mängule minna ilma kolme põhimängijata: lisaks juba varasemalt vigastustega väljas olnud ukrainlastest keskväljameestele Igor Žurahhovskile ja Juri Tkatšukile sai Islandil toimunud kohtumises viga ka Mark Oliver Roosnupp. Seega tuleb peatreeneril Aleksandar Rogićil poolkaitseliinis leida üles uued käigud, ent sellest hoolimata oli serblasest treener mängu eel positiivne.

"Tegime sel nädalal head tööd, mängijad on heas tujus ning pühendunud," rääkis Rogić. "Võtmesõnaks on enesekindlus. Motivatsiooni on mõlemal tiimil niiehknaa palju, aga ainult sellest ei piisa. Peame endasse uskuma ja oma mängu mängima. Ma ei näe põhjust, miks me ei peaks homme koduplatsil matši nautima ja head jalgpalli näitama."

Vastasest ootab Rogić mõnes mõttes klassikalist põhjamaa mängustiili. "Stjarnan on hea meeskond, nad on pikalt koos mänginud ja platsil on näha, et nad mõistavad üksteist väga hästi. Neil on selge taktikaline plaan, aga usun oma meeskonda ning olen väga enesekindel. Üritan seda ka meestele edasi anda. Suures plaanis on aga neil väga selge mängustiil ja meil kindlad mõtted, kuidas ise mängida. Nad panevad väga palju pikki ja kõrgeid palle, meil tuleb teisi palle jahtida. Peame mängu tunduvalt rohkem kontrollima – meie üritame seda maast teha, nemad õhust."