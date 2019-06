TÄNA | Suur küsimus vutikoondise aasta esimese kodumängu eel: kas Reim paneb algrivistusse üllatusmehe?

Kui Tamme tugevusteks on eelkõige tema liikuvus ja kiirus ning Vihmanniga võrreldes ka suuremad rahvusvahelised kogemused, siis Vihmanni trumbiks selgelt õhuvõitlused, kus ta oma 195-sentimeetrise kasvu juures enamjaolt platsi puhtaks lööb. Mängupraktikat on mõlemale viimasel ajal piisavalt jagunud, ent kui Tammel sai Poola liigas hooaeg läbi, siis Vihmannil Norras see veel kestab. Põhjaiirlaste mängustiili (palju tsenderdusi ja kõrgeid palle) arvestades tundub ehk isegi parem valik Vihmann, kuid ka Tamme alustamine ei oleks üllatus. Viiesesse kaitseliini mahuksid nad mõlemad kenasti ära, ent Põhja-Iirimaal mängiti meid hoolimata kolmest keskkaitsjast ikkagi üle. Nii võib arvata, et Reim julgeb kodumängu puhul panustada rohkem rünnakule ning lisakeskkaitsja arvelt väljakule koha tekitada näiteks Konstantin Vassiljevile.

Teine suurem dilemma seisab Eestil mängu eel tipuründaja positsiooni kohal. Henri Anieri pisivigastus tuli tema jaoks halval ajal, kuid see-eest on mänguvõimalus tekkimas nüüd Rauno Sappinenil ja kõigest 19-aastasel debütandil Erik Sorgal. Kui Sappineni vahepealne hea hoog Hollandi esiliigas jahtus hooaja lõpus pigem maha, siis FC Flora ridades palliv Sorga on praegu puhtalt väravate arvu arvestades kõige tulisem Eesti ründaja - hoolimata sellest, et ta alustas hooaega vahetusmehena, on ta Premium liigas löönud 14 mänguga juba 14 väravat ning enesekindlusest ei tohiks tal hetkel puudust tulla.

Martin Reim sõnas matšieelsel pressikonverentsil, et mõne debütandi alustamise võimalus on "väga suur". Kuigi meeskonnas on lisaks Sorgale veel kaks seni nulli koondisemänguga meest Vladislav Kreida ja Vlasi Sinjavski näol, siis eelkõige võiks minuteid oodata just Sorgale. Tipuründesse koondise tasemel tundmatu väärtuse panemine ei ole kindlasti nii riskantne kui sellise mängija keskkaitsesse või väravavahiks asetamine - ehk teebki Reim julge valiku ning alustab Sorgaga?

Äärte peal tunduksid kõige loogilisemate valikutena Henrik Ojamaa ja Sergei Zenjov, ent välistada ei saa ka seda, et Reim teeb seal otsuse mõne kaitsvama suunitlusega mehe kasuks, et tasakaal kaitse ja ründe vahel liiga rünnaku poole ei kalduks.

Põhjaiirlased tulevad kohustusliku võidu järele

Kui meie loodame valiksarjas kirja saada oma esimesed punktid, siis vastastel on kindel plaan hoolimata Hollandi ja Saksamaaga ühte gruppi kuulumisest valikturniirilt otse finaalturniirile pääseda. Algus on selleks tehtud suurepärane: märtsis alistati esimest korda nii Eesti kui Valgevene ning kahe suure kõigutamiseks tuleb põhjaiirlastel kindlasti eelkõige Eesti ja Valgevene vastu oma võidupunktid ära võtta. Seda teavad ka Eestisse reisinud 1400 vastasfänni, kes tulihingeliselt omadele kaasa elama hakkavad.

Üldiselt tuleb Eestil võrreldes märtsikuise omavahelise kohtumisega olla tunduvalt enesekindlam - toona jäi just eneseusust kõvasti puudu. "Mängija on enesekindel siis, kui ta teab, mida ta väljakul tegema peab või mida ta partnerid tegema peavad," sõnas Reim kohtumise eel. "Positiivse õhkkonna loomine - kui midagi valesti läheb, siis see on jalgpall, seda juhtub. Järgmisel hetkel tuleb ikka valmis olla. See oleks lihtne, kui ütleksin, et "mängige julgemalt" ja keeran ise selja. Tuleb edasi anda head ideed, häid näpunäiteid, aga otsustajad väljakul on mängijad."

Eesti võib lootust leida faktist, et põhjaiirlased on viimase paari aasta jooksul võõrsil olnud päris kehvad: viimases seitsmes (!) võõrsil peetud mängus pole suudetud skoori teha ning kaheksas mäng selles rivis oli ka San Marino vastu. Kokku teeb see 642 minutit jalgpalli ilma võõrsilväravat - seda on peaaegu 11 tundi!

Kohtumine A. Le Coq Arenal algab kell 19.00 ning Delfi Sport toob sündmuste käigu lugejateni otseblogis.

Eesti eeldatav algkoosseis:

Tabeliseis:

Kuula ka viimast jalgpallisaadet "Futboliit", kus mängule koos Karol Metsaga ette vaadati!