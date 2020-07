Täna selgub jalgpalli karikavõitja, kas Narva kaitseb tiitlit?

Meeskonnad on tänavu omavahel kohtunud juba kolmel korral. Narvas tõstis Superkarika pea kohale Flora, kes alistas piirilinna meeskonna 2:0 ning esimene omavaheline liigamatš lõppes Kreenholmi staadionil pealinnameeskonna 3:2 triumfiga, kui kohtumise lõpus lõi iluvärava Henri Järvelaid. Viimati kohtuti teisipäeval A. Le Coq Arenal, kui Premium liiga tabeli tipus oleva Flora hea hoog sai jätku 3:1 võiduga. Narva Transi näol on tegu valitseva karikakaitsjaga, kes suutis mulluses finaalmängus üle mängida Nõmme Kalju meeskonna.

Flora abitreener Joel Indermitte: „Karikafinaal on alati eriline ja uhke sündmus. Tore, et oleme sinna jõudnud ja nüüd on võimalus mängida karikavõidu peale. Ootame staadionile oma toetajaid ja loodame, et mängu lõpus saame koos nendega karika enda peakohale tõsta.”

Transi juhendaja Oleg Kurotškin: „Eesti karikafinaalis osalemine tähendab, et meil on võimalus sel hooajal trofee saada! Arvan, et poisid saavad aru selle sündmuse tähtsusest. Nägime Florat kolm päeva enne finaali ja arvatavasti meie vastane meid eriti enam üllatada ei saa. Meie aga tugevdatud koosseisus saame teha palju üllatusi!”

Narva mängija Nikita Mihhailov: „Laupäeval on meie jaoks väga oluline tunda väljakul meie fännide toetust. Karikafinaal on tähtis sündmus klubi ajaloos. Sel päeval on iga mängija valmisolek ülitähtis. Usun, et oleme võimelised karikat uuesti võitma!”

Kohtumist vilistab Joonas Jaanovits, abikohtunikud on Sander Saga ja Aron Härsing. Neljas kohtunik on Karl Koppel. Tipneri karikafinaali näitab otseülekandes ETV.

Tallinna FC Flora

Väravavahid

1 Ingmar Krister Paplavskis (17.05.1999)

33 Richard Aland (15.03.1994)

Kaitsjad

2 Märten Kuusk (05.4.1996)

24 Henrik Pürg (03.06.1996)

27 Michael Lilander (20.06.1997)

40 Maksim Paskotši (19.01.2003)

45 Henri Järvelaid (11.12.1998)

Poolkaitsjad

5 Vladislav Kreida (25.09.1999)

8 Mihkel Ainsalu (08.03.1996)

10 Martin Miller (25.09.1997)

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984)

23 Henri Välja (04.11.2001)

28 Markus Soomets (02.03.2000)

Ründajad

7 Frank Liivak (07.07.1996)

11 Rauno Sappinen (23.01.1996)

17 Mark Andres Lepik (10.09.2000)

99 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996)

9 Rauno Alliku (02.03.1990)