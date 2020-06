TÄNA | Premium Liiga selle hooaja esimene Tallinna derbi

Õhtul leiab aset neli kohtumist. Kell 19.00 alustab samaaegselt kolm matši, mis kõik on nähtavad jalgpall.ee vahendusel.

Narvas võtab sealne esindustiim vastu Tartu Tammeka. Piirilinna ja ülikoolilinna esindusklubide mängud on aastate jooksul pakkunud palju põnevaid stsenaariume. Eelmise aasta augustis toimus suur põnevuskohtumine, kui Tammeka suutis kodumurul Narva alistada skooriga 6:4.

Kell 19.00 kõlab avavile ka Kadrioru staadionil, kus Tallinna Kalev on võõrustab FC Kuressaaret. Seitsme vooru järel jagavad kaks tiimi 7.-8. kohta, mõlemal on tabelis kirjas seitse punkti. Hiiu staadionil on Nõmme Kalju samal ajal vastu võtmas Paide Linnameeskonda. Kahe medalipretendendi mõõduvõtus on palju kaalul ka sedapuhku - enne homset hoiab Kalju 15 punktiga 3. kohta, Paide paikneb 12 silmaga 4. tabelireal.

Kolmapäev, 17. juuni

kell 19.00 JK Narva Trans - Tartu JK Tammeka – OTSE: jalgpall.ee

kell 19.00 JK Tallinna Kalev - FC Kuressaare - OTSE: jalgpall.ee

kell 19.00 Nõmme Kalju FC - Paide Linnameeskond – OTSE: jalgpall.ee

kell 19.30 Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia – OTSE: ETV2

