TÄNA OTSEBLOGI | Punkt saadi pühapäeval kätte, kuid Eesti jalgpallikoondis vajab Armeenia vastu võitu ja veelkord võitu!

Pühapäevane 3:3 viik Põhja-Makedooniaga lõpetas Eesti kuuemängulise kaotuseseeria, kuid võiduta seeria on endiselt aktiivne ning on tervelt 12 mängu pikk. Peatreener Karel Voolaidi käe all on Sinisärgid 10-st kohtumisest kaotanud 8 ja viigistanud 2.

Kolm päeva tagasi teenitud viigipunkt Eesti tabeliseisu kuigivõrd ei parandanud. Kolmest mängust on Eestil üks viik ja kaks kaotust. 8. septembril Jerevanis toimunud mängu võitis Armeenia Aleksandre Karapetjani ja Wbeymari 43. ja 65. minuti väravatest 2:0.

Kui Eesti kaotas 5. septembril kodus 0:1 Gruusiale, siis Armeenia pidi samal päeval võõrsil Põhja-Makedoonialt vastu võtma 1:2 kaotuse. 7. oktoobril pidi Armeenia pidama maavõistlusmängu Albaaniaga, kes aga Armeenias valitseva sõjaolukorra tõttu matšist loobus. Möödunud pühapäeval Jerevanis toimuma pidanud Rahvuste liiga kohtumise Gruusiaga pidas Armeenia UEFA korraldusel neutraalsel pinnal Poolas. See mäng lõppes 2:2 viigia.

Delfi teeb tänasest kohtumisest otseblogi ning toob hilistel õhtutundidel lugejateni asjaosaliste kommentaarid ning traditsioonilise kokkuvõtte "Kogu tõde mängust".

Tabeliseis:



