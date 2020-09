TÄNA OTSEBLOGI | Kas islandlastega kohtuv Flora suudab eestlastele ka ühe eurovõidu tuua?

Tänavune eurosari on eestlastele toonud seni neli kaotust. Sama kehvasti on seni läinud ka islandlastel.

Flora poolel on kohtumise eel olnud ka positiivseid uudiseid ehk traumadega väljas olnud mängumehed on naasmas. Tervenenud on nii väravavaht Matvei Igonen kui ka paremkaitsja Michael Lilander. Treeningutele on naasnud ka varuründaja Mark Anders Lepik ning mängukõlbulik peaks olema ka vasakkaitsja Ken Kallaste.

"Lõplikult selgub see mängus, aga pigem on väljavaated head. Eriti just Lilanderi ja Igoneni puhul - nad on saanud paar päeva väga hästi treenida. Keniga selgub (olukord) ehk mängus," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn kohtumise eel.

Henn tõi murekohana välja, et vastastest just liiga palju informatsiooni neil hetkel pole. "Paraku on Islandi liigaga seis selline, et Instatist ja internetist pole väga palju infot saanud," tõdes loots. "Kui oleme arvestanud sellega, et üritame võimalusel minna vastast koha peale vaatama, siis ka seda võimalust meil seekord ei ole. Kindlasti teatud info on aga olemas ja usun, et mängijatele oleme seda piisavalt andnud. Seega teatud ettekujutus nende mängust on olemas."

"Peame keskenduma rohkem oma mängule nii palliga kui ilma ning, et oleksime enesekindlamad enda tegemistes. Pigem on tähtis näha seda mängu võimalusena edasi minna, kui võtta hoopis nii, et mis juhtub siis, kui ei õnnestu edasi saada," vastas Henn küsimusele, missugused pinged on Eesti klubide varasem ebaedu eurosarjades neile peale pannud. "Me näeme seda kindlasti võimalusena järgmisesse ringi minna."

Flora ja Reykjaviki kohtumine algab Lilleküla staadionil kell 19.30. Delfi Sport toob sündmuste käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

