TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti jalgpallikoondis saab Karel Voolaidi käe all viimaks võidu kätte?

Eesti jalgpallikoondise lootused tõusta alagrupis viimasest kohast kõrgemale kustusid pühapäeval, kui võõrsil jäädi 1:2 alla Põhja-Makedooniale. Seega ootavad eestlasi märtsis ees üleminekumängud, kus loodetakse vältida langemist D-divisjoni.

Ka Gruusia sai pühapäeval kaotuse, kui 1:2 jäädi alla Armeeniale.

Gruusia hoiab tabelis kuue punktiga kolmandat kohta, Eesti on kahe silmaga viimane. Eesti ja Gruusia esimene omavaheline kohtumine lõppes A. Le Coq Arenal vastaste 1:0 võiduga.

Kaartide tõttu jäävad Eesti poolelt tänasest mängust eemale keskkaitsja Karol Mets ja poolkaitsja Georgi Tunjov.

Voolaidi viimane mäng?

Koos tänase mänguga saab ühtlasi läbi Karel Voolaidi ametiaeg Eesti jalgpallikoondise peatreenerina. Eestlase käe all on koondise saldoks senise 13 mänguga 3 viiki ja kümme kaotust. Üldse on Eesti võiduta seeria juba 15-mänguline. Viimane võit pärineb mullu märtsist, kui 1:0 oldi parem Gibraltarist.

Peatreener ise tunnistas eile ajakirjanikele, et pole tuleviku peale mõelnud. "Ma ei ole selle peale mõelnud, ausalt. Ma ei usu, et see meid tänases päevas, praegu siin, kus ma pean valmistama meeskonda ette Gruusia mänguks, kuidagi aitaks," ütles ta telefonitsi Eesti suleseppadele. "Pigem mõtlesin ma siis, kui seda asja tegema hakkasin, mis see endaga kaasa toob. Aga praegu vajab meeskond treenerit, kes on täies fookuses ja mõtetega mängu juures. Küll pärast on aega mõelda."

