TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti jalgpallikoondis naaseb Leedu vastu värava- ja võidusoonele?

Eesti jalgpallikoondisel on parasjagu pooleli mitu nukrat seeriat. Võiduta ollakse koguni kümme kohtumist järjest. Viimati suudeti mõni vastane üle mängida 2019. aasta 26. märtsil, kui võõrsil alistati 1:0 Gibraltar. Toona oli koondise peatreeneriks veel Martin Reim.

Praeguse juhendaja Karel Voolaidi käe all on koondis seni saanud kirja ühe värava, kui tema debüütmängus jäädi 1:2 alla Valgevenele. Toonase tabamuse autor Erik Sorga sel korral koondist aidata ei saa. Väravata on Eesti koondis nüüdseks seitse kohtumist järjest.

Sel korral saab eestlaste poolelt tõenäoliselt näha üsna Flora-keskset algkoosseisu, kuna mitmed tavapärased põhimehed on puudu. Viimasel hetkel jäid kõrvale keskkaitsjad Karol Mets ja Joonas Tamm. Esimene püüab rahakat lepingut Saudi Araabias ja teine jääb kõrvale isiklike põhjuste tõttu.

„Mis mõtteid ikka tekitab, alati tuleb valmis olla. Iga jalgpallur tahab mängida nagu minagi. Nüüd on see võimalus tulnud,“ sõnas teisipäevasel pressikonverentsil Flora keskkaitsja Märten Kuusk, kellele lisaks on keskkaitsjatest veel nimekirjas Nikita Baranov, Kristjan Pelt ja Henrik Pürg.

Jalgpallikoondise peatreener Karel Voolaid kinnitas mängueelsel pressikonverentsil alustuseks, et kõik koondisesse pääsenud mängijad on terved ning ka kõikide koroonatestide vastused olid negatiivsed.

„Tänases päevas on väga raske täpselt aimata, missugune Leedu võistkonna siseelu on. Kuidas nende omavahelised kokkulepped on, millistele mängudele treenerid fookuse panevad,“ sõnas Voolaid eesoleva sõprusmängu kohta. „Selge on see, et nad said Albaaniaga maitse suhu (Leedu võitis 1:0), aga ega neil ka lõpmatud ressursid pole. Kindlasti on neil nuputamist. Esimene poolaeg võib tulla tulisem ja siis vaadatakse edasi, et kuidas ja kellega. Mõlemad võistkonnad tahavad näidata, et on valmis - meie mängime kodus ja nemad tahavad samas head emotsiooni hoida.“

„Kui Märten Kuusk või Henrik Pürg mängiksid keskkaitses, siis ma ei nimetaks seda katsetamiseks, vaid järgmiseks loogiliseks sammuks. Mainisin eile ka, et Karol Mets oli ju olukorras, kus tal on üks hoiatuskaart all. Loogiliselt mõeldes, et kui Joonas Tamm saaks vigastada ja Mets oleks kaartidega väljas, siis olekski nii, et Kuusk, Pürg, Nikita Baranov - nendest kolmest keegi peab keskkaitse paarid moodustama. Kas see on siis katsetamine või loogiline valik? Ainsaks täiesti eksperimendaalseks nimetaks Kristjan Pelti (Paide mängija, pole koondises veel mänginud - toim), temal kõige vähem kogemusi,“ rääkis peatreener eestlaste valikutest. „Katsetamine on see, et pidime Armeenias Mattias Käiti paremkaitses kasutama. Koosseis tuleb eksperimentaalne selles mõttes, et sellega tuleb roteerida," jätkas peatreener. "On uusi nägusid. Meil on küllaltki noor koosseis. Elan veel ootuses, et kuidas mõni mängija kohaneb koondises.“