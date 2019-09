TÄNA OTSEBLOGI | "Eesti, kallis, oo kingi meil see võit!" Uue peatreeneriga vutikoondis võõrustab Lillekülas Valgevenet

Delfi vahendab kohtumise käiku otseblogis ning toob pärast mängu lugejateni operatiivselt nii traditsioonilise rubriigi "Kogu tõde mängust" kui ka asjaosaliste kommentaarid.

Eestil on seni C-alagrupi mängudest kirjas 0:2 ja 1:2 kaotused Põhja-Iirimaale ning 0:8 kaotus Saksamaale. Valgevenel on tabelis suisa neli kaotust: Hollandile jäädi avamängus alla 0:4, Põhja-Iirimaale on kaotatud 1:2 ja 0:1 ning Saksamaale 0:2.

"Arvan küll, et tegu on võrdsete meeskondadega. Oleme mõlemad analoogses situatsioonis, stardiplatvorm on sama. Arvan, et tuleb väga võitluslik ja võrdne mäng," ütles eilsel pressikonverentsil kaitsja Karol Mets.

Sarnaselt meie uuele treenerile Karel Voolaiule saab A-koondise tuleristsed ka Valgevene loots Mihhail Marhel, kes määrati ametisse juunis pärast Igor Kriušenkoga lepingu lõpetamist. "See on meile ilmselgelt väga tähtis mäng. Psühholoogilist mõõdet süvendab asjaolu, et mõlemad on selles grupis veel punktideta ja tahavad väga võita. Tabeliseis pole meie kummagi jaoks hea ning kindlasti annavad mängijad endast kõik, et võita," rääkis Marhel eile.

"Oleme läbi töötanud paljude Eesti mängude videod, nii UEFA Rahvuste liiga kui ka EM-valiksarja kohtumiste omad. Pean Eestit väga tasakaalukaks meeskonnaks ning tooksin tugevamatest külgedest välja hea distsipliini."