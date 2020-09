TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondisel on võimalus Armeenias kurb seeria lõpetada

Laupäeval Tallinnas toimunud kohtumises kaotas Eesti Gruusiale 0:1. Armeenia tuli Põhja-Makedooniast tagasi 1:2 kaotusega.

Viimase võidu saavutas Eesti koondis 2019. aasta 26. märtsil võõrsil maavõistlusmängus Gibraltari vastu. Punktide peale mängus pole Sinisärgid võidutsenud alates 2018. aasta novembrist, kui võideti võõrsil 1:0 Kreekat.

"Ootame rasket mängu. Näeme kõikide C-grupi vastaste vastu võrdseid võimalusi punktide noppimiseks. Armeenia kaotas esimese mängu, meie samuti. Mõlemal on suur pinge peal saavutamaks parim tulemus," tõdes Eesti koondise peatreener Karel Voolaid eilsel online-pressikonverentsil.

"Usun, et Gruusia mängu tulemus ei mõjutanud meeskonna moraali väga tugevalt. Selge see, et spordis ei meeldi kellelegi kaotada ja kui on sellised vastased, kelle vastu on soov saada rohkem punkte - viigistada või võita - ja tegemist pole Saksamaa või Hollandi taolise meeskonnaga, siis kindlasti see oma jälje jätab. Kuid sportlased peavad suutma vaadata homsesse päeva, ette uuele mängule ja püüdma teha vigade paranduse ja anda endast parim. Kui suudame homme tõestada, et oleme teinud õiged järeldused ja lähme korraliku võitlusvaimuga peale, siis on hästi."

Kell 19 algavast Armeenia – Eesti kohtumisest teeb otseülekande ETV2. Delfi vahendab mängu käiku tekstipõhises otseülekandes ning toob lugejateni mängujärgse analüüsi "Kogu tõde mängust" koos asjaosaliste kommentaaridega.

