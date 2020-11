TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis vajab Skopjes võitu nagu õhku, eestlaste algkoosseis selge

Neljapäeval 2020. aasta EM-valiktuniiri play-off'is Gruusia alistanud ja esimest korda suurturniirile pääsenud Põhja-Makedoonia on teinud koosseisus mõned muudatused ning teiste seas koduklubi juurde lubanud ka oma suurima staari Goran Pandevi. Koos temaga lahkus Hispaania kõrgliigas Rayo Vallecanos palka teeniv väravavaht Stole Dimitrievski ja Zagrebi Dinamo poolkaitsja Arijan Ademi.

Eesti koondise peatreener Karel Voolaid ei usu, et kolme põhimehe lahkumine meeskonnast siiski tänast vastast nõrgemaks muudab. "Ma arvan, et minu töös oleks naiivne loota kergemale mängule. Makedoonia kui koondis koosneb rohkemast kui mõnest mängijast ja nad jõudsid EMile ikkagi meeskonnana. Neil on kindlasti löögijõuline koosseis ja homme kindel soov võita," sõnas Voolaid eilsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele.

Küsimusele, kas kõik põhimängijad on homse matši eel terved, vastas Voolaid: "Mõned küsimärgid veel on. See selgub tänase treeningu lõpuks."

Ühegi konkreetse mängija nime, kelle kohal on küsimärgid, ta avalikustada ei tahtnud. Seega säilib põnevus kuni umbes kella 15-ni, mil algkoosseisud avalikuks tehakse.

Rahvuste liiga: Põhja-Makedonia - Eesti Madis Kalvet: Põhja-Makedoonia koondis tuleb tänasele mängule väga hea meeleolu pealt, kuna neljapäeval tagati riigi ajaloos esmakordselt pääs EM-finaalturniirile. Otsustavas kohtumises alistati 1:0 Gruusia. Võrreldes neljapäevaga on makedoonlased teinud algkoosseisus neli vahetust. Teiste seas on täna puudu Itaalia kõrgliigas mängiv vanameister Goran Pandev. Gruusiale võiduvärava löönud 37-aastane Pandev lubati koduklubi (Genoa) juurde tagasi. Koduklubi juurde lubati ka Leeds Unitedis mängiv Ezgjan Alioski. Võrreldes neljapäevaga on puudu veel Boban Nikolov ja Stole Dimitrievski.Nimekaid mehi on Põhja-Makedoonia algrivistuses sellele vaatamata. Kõige nimekam mees on ilmselt 21-aastane Napoli poolkaitsja Elif Elmas. Oktoobris Tallinnas Elmas ei käinud, kuna toona oli ta kimpus koroonaviirusega. Põhja-Makedoonia algkoosseisus on veel üks Itaalia kõrgliiga mängija. Ründajana alustab Udinese mängumees Ilija Nesterovski. Madis Kalvet: Makedoonia algkoosseis kohtumiseks Eestiga: https://twitter.com/ffmmkd/status/1327954682422161409 Madis Kalvet: Eestlaste algkoosseis on selgunud. Üllatusi sel korral ei ole. https://www.instagram.com/p/CHnJTRkBQRH/ Gunnar Leheste: Delfi pakkumine tänaseks algkoosseisuks: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/koosseisu-bingo-kelle-peaks-karel-voolaid-saatma-tana-lahingusse-pohja-makedoonia-vastu?id=91672737 Gunnar Leheste: Kuula üle viimane "Futboliit"! https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/futboliit/kuula-futboliit-kas-eestil-on-pohja-makedoonia-vastu-voidukohustus-mida-naitas-meile-kaotus-itaaliale?id=91655593