TÄNA ÕHTUL | Eesti jalgpallikoondis saab teada vastased 2022. aasta MM-valiksarjas

55 UEFA liikmesriiki jagatakse edetabeli alusel ära kuue poti vahel. Eesti kuulub viiendasse ehk tugevuselt eelviimasesse potti.

Kokku moodustatakse 10 alagruppi, millest viis on viieliikmelised ja viis kuueliikmelised. Nimelt kuulub kuuendasse ehk kõige nõrgemasse loosipotti viis riiki. Praeguseks on selge, et Rahvuste liiga finaalturniirile kvalifitseerunud Itaalia, Belgia, Prantsusmaa ja Hispaania paigutatakse viieliikmelistesse gruppidesse.

Alagruppide loosimisel on piiranguid veelgi. Poliitilistel põhjustel ei tohi järgnevad riigid kokku sattuda: Armeenia - Aserbaidžaan, Gibraltar - Hispaania, Kosovo - Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo - Serbia, Kosovo - Venemaa, Venemaa - Ukraina. Lisaks on olemas nii-öelda talveriigid, mille seast võib ühte alagruppi kuuluda maksimaalselt kaks tiimi. Nende hulgas on Valgevene, Eesti, Fääri Saared, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra, Venemaa, Ukraina, Rootsi.

Lisaks on teatud piirangud pandud ka liigselt pikkade reisimiste vältimiseks. Seega võib Aserbaidžaan kolmikust - Island, Gibraltar, Portugal - kohtuda vaid ühega. Islandi puhul kehtib sama nelikuga: Armeenia, Küpros, Gruusia, Iisrael. Enim on reegliga seotud Kasahstan, kes võib nimekirjast - Andorra, Inglismaa, Fääri saared, Prantsusmaa, Gibraltar, Island, Malta, Põhja-Iirimaa, Portugal, Iirimaa, Šotimaa, Hispaania, Wales - vastamisi minna vaid ühe koondisega.

Rahvuste Liigas olid Eesti vastasteks Armeenia, Põhja-Makedoonia ja Gruusia. Armeeniaga Eestit kokku ei loosita, sest riigid kuuluvad samasse potti. Samas emb-kumb kahest ülejäänud alagrupikaaslasest võib ka MM-i valiksarjas vastu tulla.

Tugevusgrupid:

1. pott: Belgia, Prantsusmaa, Inglismaa, Portugal, Hispaania, Itaalia, Horvaatia, Taani, Saksamaa, Holland.

2. pott: Šveits, Wales, Poola, Rootsi, Austria, Ukraina, Serbia, Türgi, Slovakkia, Rumeenia.

3. pott: Venemaa, Ungari, Iirimaa, Tšehhi, Norra, Põhja-Iirimaa, Island, Šotimaa, Kreeka, Soome.

4. pott: Bosnia & Hertsegoviina, Sloveenia, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Albaania, Bulgaaria, Iisrael, Valgevene, Gruusia, Luksemburg.

5. pott: Armeenia, Küpros, Fääri saared, Aserbaidžaan, Eesti, Kasahstan, Kosovo, Leedu, Läti, Andorra.

6. pott: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.