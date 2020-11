TÄNA ÕHTUL | 110. Tallinna derbi. Levadial on selg vastu seina, Floral rohkem hingamisruumi, lahingut ootavad kõik!

Prins mäletab seda kohtumist samuti eredalt. "Mõlemal oli päris palju võimalusi. Pasi pani mind alles lõpus väljakule. See oli selline mäng, kus midagi oli ikka kaalul ka. Palju neid omavahelisi heitlusi ikka on olnud, kus hooaja viimasest mängust tiitel sõltub," meenutas Prins. "See oli ka kihvt olukord, kui neljal satsil oli viimases voorus võimalus ja meistriks tuli Infonet."



Flora - Levadia derbi 2004. aasta mais. Foto: Raigo Pajula/EPL arhiiv



Prins pidas silmas 2016. aastat, kui Infonet alistas 5. novembril lumiste Hiiu mändide vahel Nõmme Kalju 2:1 ja Levadia sama skooriga Lillekülas Flora. Lõppseis: 1. Infonet 80 punkti, 2. Levadia 78, 3. Kalju 75, 4. Flora 73.

"Aastakümneid tagasi oli Flora-Levadia duell eestlaste-venelaste vastasseis. Mõlemad satsid võtavad seda tänaseni kui elupõlist rivaliteeti. Ma ütlen, järeleandmisi ei tehta ühelt ega teiselt poolt. Tabeliseis nõuab Levadialt hetkel rohkem pingutamist, Floral on natuke hingamisruumi. Levadial on selg vastu seina. Kas see annab neile mingi eelise või hakkavad nad üle mõtlema... Siin on nii palju küsimärke. Kindlasti tuleb võrne mäng. Ei usu, et üks või teine meeskond selle 3:0 või 4:0 seisuga võidab," arvas Prins.

Mängust näitab otseülekannet ETV2. Delfi on staadionil kohapeal ning toob peale mängu lugejateni kokkuvõtte "Kogu tõde mängust" ning asjaosaliste kommentaarid.

FC Flora vs FCI Levadia 18.07.2020 Foto: Andres Putting