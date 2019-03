TÄNA | Napis koosseisus Eesti jalgpallikoondis läheb võõrsil vastamisi Gibraltariga

Kuna nii Eesti kui Gibraltar kuuluvad viieliikmelistesse valikgruppidesse, jäävad osad mängupäevad valikmatšidest vabaks ning seetõttu otsustati tekkinud auk sõprusmänguga täita.

Eesti on hoolimata Hispaania lõunaosas asuva pisikese Gibraltari väga napist iseseisva jalgpalli ajaloost omavahel juba neli korda kohtunud: 2014. aastal võitis Eesti esimese sõprusmängu 2:0 ning tegi seejärel Tallinnas nendega 1:1 viigi. 2018. aasta MM-valiksarjas kuulusime gibraltarlastega ühte alagruppi ning toona võitsime mõlemal korral kindlalt: kodus 4:0, võõrsil Joonas Tamme kübaratriki toel suisa 6:0.

Tänase mängu eel on Eesti olukord aga pisut teistsugune: puudujaid on meil mitmeid. Lisaks Ragnar Klavanile ja Siim Lutsule, kes vigastuste tõttu niiehknaa ka Põhja-Iirimaa vastu koosseisu ei kuulunud, on vahepeal klubi juurde tagasi sõitnud ja Tamm, samuti ei ole veel mänguvalmis Belfastis mängueelsel soojendusel viga saanud Taijo Teniste.