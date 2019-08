TÄNA | Naiste jalgpallikoondisel seisab ees hiiglaslik ülesanne: Lillekülas võetakse vastu värske MM-hõbe Holland

Hollandi näol on tegemist maailma absoluutse tippnaiskonnaga: tegu on valitseva Euroopa meistriga ning sel suvel toimunud MM-finaalturniiril jõuti finaali, kus jäädi alla USA-le.

Sealjuures on hollandlannad Tallinas oma parimas koosseisus. Ainsa mängijana, kes MM-i finaalis mängis, ei ole Eestisse sõitnud varbavigastust raviv Lieke Martens, kes valiti 2017. aastal maailma parimaks jalgpalluriks.

Võib arvata, et Eesti kaitsjate peatähelepanu tuleb koondada 23-aastase Vivianne Miedema peale, kes on vaatamata noorusele Hollandi koondise eest mänginud juba 82 korda ja löönud lausa 61 väravat.

Kihlveokontorid ennustavad mängu tulemuseks hollandlannade umbes kuueväravalist võitu. "Pole isegi mõtet mõelda, mis võiks olla positiivne skoor. Minu jaoks on hea tulemus see, kui me suudame mängida välja oma taseme ja seda natukene isegi ületada," arutles Eesti naiskonna soomlasest peatreener Jarmo Matikainen.

Kohtumine A. Le Coq Arenal algab kell 19.00.

Hollandi koondise treening:

Eesti - Hollandi kohtumine algab homme Lilleküla staadionil kell 19. Lisaks Hollandile on Eesti vastased A-alagrupis Venemaa, Sloveenia, Türgi ja Kosovo. Venemaaga mängib Eesti juba järgmise nädala teisipäeval Moskvas.

Inglismaal 2021. aastal toimuval finaalturniiril osaleb lisaks võõrustajale veel 15 naiskonda. Alagruppidest pääsevad edasi esikoha saavutanud naiskonnad ja kolm parimat teise koha omanikku. Ülejäänud kuus teise koha omanikku hakkavad kolme vaba koha nimel heitlema play-offides.