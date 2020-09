TÄNA | Klubi ajaloo parimat tulemust sihtiv Flora kohtub Euroopa liigas 26-kordse Malta meistriga

Flora alustas hooaega Meistrite Liigas, kus jäädi esimeses eelringis penaltiseeria järel alla leedulaste Marijampole Suduvale. Hooaeg jätkus Euroopa liigas, kus eelmisel neljapäeval alistati koduväljakul 2:1 Islandi meister KR Reykjavik.

Ka Floriana alustas eurohooaega Meistrite Liigas, kus tunnistati Rumeenia klubi CFR Cluj 2:0 paremust. Euroopa liigas alistati seejärel Põhja-Iirimaa klubi Linfield 1:0.

Floraga lendasid Maltale ka viimases mängus vigastuse tõttu koosseisust puudunud vasakkaitsja Ken Kallaste ja Reykjaviki vastu vahetusest sekkunud ründaja Mark Anders Lepik. Uusi traumasid Florale juurde tulnud ei ole.

„Keniga on endiselt seis ebakindel nagu ka viimane kord - tema osalemine selgub viimastel hetkedel. Sama seis on Lepikuga - mängupäeval selgub, palju minuteid tal sees on,” ütles Flora peatreener Jürgen Henn teisipäeval Delfile.

Milline meeskond on Malta 26-kordne meister Floriana ja kuidas nad mängivad? „Tundub jõuline ja agressiivne meeskond. Teatud määral saab paralleeli tuua Suduvaga (Flora kaotas Meistrite liiga 1. eelringis penaltitega Marijampole Suduvale - toim) - mängivad küll teise asetusega, aga on pigem jõuline, agressiivne ja kogenud meeskond,” sõnas Henn.

Kuidas ise nende vastu mängida? „See on võtmeküsimus. Peame olema kindlasti valmis, et mäng võib olla võitluslik ja käia teiste pallide peale. Samas ei tohi ära ehmatada, kui vastane laseb meil rohkem mängida. Peame julgema sellisel juhul ka ise palli hoida. Me ei tea, milline on väljaku seisukord. Kohti, milleks veel valmistuda, jagub, aga see on euromängude puhul tavapärane, kui sa ei tunne vastast ega kohalikke olusid," lisas Henn, kes ei osanud mängu eel selget favoriiti välja tuua.

Nii Floral kui Florianal on täna võimalus teha ajalugu. Kumbki meeskond pole varasemalt veel Euroopas play-offi ehk viimasesse alagrupiturniiri eelsesse ringi jõudnud. Play-offis ootab tänast võitjat ees Horvaatia suurklubi Zagrebi Dinamo.

FLORIANA F.C. - FC FLORA