TÄNA | Kas uustulnuk Paide suudab Leedu tippklubi konkurentsist lülitada?

Sarnaselt Meistrite liiga esimesele eelringile pannakse ka siin kõik paika ainult ühe mänguga ehk kaotaja jaoks saab selleks korraks eurohooaeg läbi.

„Nende meeskond vahetub praktiliselt igal aastal. Eelmise hooajaga võrreldes on 31-st mehest 20 lahkunud. Tänavust hooaega alustati täiesti uue koosseisuga, kus on 12 võõrleegionäri ning kui nende mänge vaadata, siis on näha, et pigem neid ka usaldatakse. Siit võib välja lugeda ambitsiooni euromängudeks, kus tahetakse läbilööki teha. Neid juhendab kolme aasta jooksul kuues treener - on näha, et seal on tõesti kõrged ambitsioonid,“ kirjeldas Paide peatreener Vjatšeslav Zahhovaiko seitsmekordset Leedu meisterklubi.

„Nende mängijad on individuaalselt väga võimekad. Neil on ohtlik ja kiire ründeliin. Meeskond on distsiplineeritud ja väga hästi organiseeritud igas aspektid. Äärmiselt põnev vaadata, kuidas me nende vastu hakkama saame.“

Paide linnameeskonna kapten Andre Frolov peab võimalusi Leedust võiduga naasta heaks. "Klubi ajaloo suurim mäng. Oleme seda oodanud. Loomulikult ei lähe me sinna mõtetega, et peame kindlasti võitma. Meil on küllaltki head võimalused. Saame aru, et vastane on tugev ja mängib väga head jalgpalli. Nad on aastaid Euroopas mänginud. Meie teeme selles vallas alles oma esimesi samme. Aga meil on kvaliteeti ja omad võimalused, kui mängime väga hea mängu," ütles 2017. aastal Paidega liitunud endine FC Flora poolkaitsja.

VILNIUSE ŽALGIRIS - PAIDE LINNAMEESKOND