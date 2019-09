TÄNA | Kas jalgpalli meistritiitel otsustatakse juba ära? Flora võtab Lillekülas vastu uue peatreeneriga Levadia

Tegu on tiitliheitlust arvestades tohutult tähtsa kohtumisega: enne tänast on Flora edu Levadia ees kaks punkti, kusjuures florakatel on ka üks mäng Viljandi Tulevikuga veel varuks. Seega oleks Flora tänaõhtune võit juba vaat et tiitliheitluses otsustava tähendusega, Levadia võit jätaks aga kõik otsad endiselt lahtiseks.

Levadia astub mängule vastu uue peatreeneriga: pärast laupäevast 1:1 viiki Viljandi Tulevikuga vallandati senine juhendaja Aleksandar Rogić, kes asendati senise abitreeneri Vladimir Vassiljeviga.

Kohtumine A. Le Coq Arenal algab kell 19.30, Delfi Sport kajastab matši otseblogis.

Tabeliseis:

Standings provided by Sofascore LiveScore