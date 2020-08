TÄNA | Kas hõreda koosseisuga Levadia suudab Fääri saartelt võiduga naasta?

Levadia peab tähtsas kohtumises hakkama saama nelja olulise ründava mängijata. Eelmistel aastatel teiste klubide eest pallides saadud mängukeeldude tõttu jäid koju Bogdan Vaštšuk ja Robert Kirss. Õigeks ajaks ei saanud vajalikku viisat kätte aga ukrainlane Juri Kolomojets ja kamerunlane Aime Gando Biala.

„Kahjuks läks viisadega niimoodi. Ukrainlase Zurab Otšigava viisa saabus näiteks esmaspäeval, kuid Kolomojetsi oma jäi kuhugi kinni. Lükkasime isegi lennuki (Levadia tšarterlend Fääri saartele väljus kolmapäeva hommikul kell 11.00) starti tunni aja võrra edasi, kuid pass ikka ei jõudnud. Tõenäoliselt jõuab see homme (täna), kuid sellest on vähe kasu,“ tõdes Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson. „Tulevikuks on see õppetund, et välismaalastel peab olema dubleeritud pass.“

Euromängudest rääkides on Eesti klubid ajalooliselt saanud eelkõige loota just Levadia peale. Kui näiteks FC Flora on aastate jooksul suutnud Euroopas üle mängida kaks vastast, siis Levadia puhul on antud number koguni 11. Samas viimastel aastatel on ka levadialaste käsi käinud pigem kehvasti. Viimane eurovõit pärineb 2016. aasta suvest, kui Euroopa liiga esimeses eelringis alistati Fääri saarte tiim HB kahe mängu kokkuvõttes 3:1.

B36 ja Levadia kohtumise võitja järgmine vastane selgub 31. augustil toimuval loosimisel. Euroopa liiga teise eelringi matšid peetakse 17. septembril.

B36 ja Levadia kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.00. Delfi Sport hoiab lugejaid matši käiguga kursis.

B36 - FCI Levadia