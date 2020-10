TÄNA | Kas Eesti koondis suudab lõpetada pika võidupõua?

Rahvuste Liiga C-divisjoni teises grupis mängiv Eesti on sarja alustanud kahe kaotusega. Septembris jäädi kodus 0:1 alla Gruusiale, kolm päeva hiljem kaotati võõrsil Armeeniale 0:2. Üldse on Eesti jäänud võiduta juba 11-s kohtumises järjest.

Viimane võit pärineb 2019. aasta märtsist, kui sõprusmängus alistati 1:0 Gibraltar. Viimati oli Eesti võistlustules kolmapäeval, kui vastamisi mindi Leeduga. Leedulased teenisid 3:1 võidu, eestlaste auvärava lõi Pavel Marin.

"Õhkkond on pigem töine," sõnas Konstantin Vassiljev mängueelsel pressikonverentsil. "Kindlasti valmistas tulemus (1:3 kaotus Leedule - toim) pettumust. Treenerid andsid oma märkused mängijatele - kes võttis neid lihtsamalt, kes jälle raskemalt. Kokkuvõttes nii see asi käib."

"Võime pärast kaotusmängu otsida häid asju, aga arvatavasti leiame halvemaid natukene rohkem. Aega väga palju pole. Kõik saame aru, et üle päeva keegi kiiremaks või tehnilisemaks ei muutu," lisas poolkaitsja.

"Viimastel aastatel on olnud palju muudatusi meeskonnas, tulevad uued mängijad. Mõned mängijad võib-olla ei saa lõpuni aru, et halvem periood kestab natuke kauem. Eks me kõik töötame ikkagi selle nimel, et ühel päeval see lõppeks," lisas Vassiljev. "Peame olema realistlikud. Kõik vastased on väga kvaliteetsed. Seda on kahju öelda, aga me pole viimastel aastatel favoriidid olnud koondisemängudes. Läbi töö tuleb enesekindlus ehk tagasi."

"Põhja-Makedoonia on küllaltki keeruline vastane," sõnas koondise loots Karel Voolaid Põhja-Makedoonia kohta. "Neil pole üht kindlat suurt nõrkust ja see iseloomustab tavaliselt tugevaid võistkondi. Nad on kaasaaegse mängustiiliga võistkond ja neil on ka individuaalselt tipptasemel oskused olemas."

Põhja-Makedoonia hoiab alagrupis esimest kohta, olles kahe mänguga teeninud neli punkti. Koondis tuleb Eestisse hea enesetunde pealt, kui neljapäeval alistati jalgpalli EM-i play-offis 2:1 Kosovo. Seega lahutab makedoonlasi suurturniirist vaid üks võit. "Saime neljapäevasest võidust vägeva emotsiooni ja tähistasime võitu, aga praeguseks on see juba möödanik. EM-ist lahutab meid nüüd üks mäng. Praegu on aga meie tähelepanu homsel mängul Eestiga ning valmistume selleks nagu igaks teiseks. Ootan oma mängijatelt kõige paremat esitust," rääkis Põhja-Makedoonia peatreener Igor Angelovski.