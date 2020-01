Tammeka sõlmis lepingu Levadiast lahkunud keskkaitsjaga

"Väga hea tunne on olla uues võistkonnas. Esimene trenn on samuti tehtud ja meeskonnas tundub olevat väga hea distsipliin! Eelmine hooaeg ei olnud mul isiklikus plaanis kõige parem ja tahan ennast uuesti tõestada. Tammekaga liitumine annab mulle selleks väga hea võimaluse. Mul oli pakkumisi ka välismaalt, kuid otsustasin jääda Eestisse ja Tammeka tingimused meeldisid mulle väga!" ütles Dudarev Tammeka klubi pressiteates.

Meeskonna peatreener Kaido Koppel: "Ta on teinud meiega kaasa vaid ühe treeningu ja hetkel on tema kohta vara veel suuri järeldusi teha. Kuid aastaid Premium liiga tippklubides mänginud mängumehe kvaliteedis ei tohiks kahtlust olla, kui mees lõpuks mänguvormis on. Suuresti on ka võistkond nüüd lõplikult komplekteeritud, sest Igoris näeme seda seni puudunud keskkaitse lüli, keda me otsisime."