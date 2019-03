Tammeka sai Florast täiendust

23-aastane Aloe debüteeris Flora särgis Premium liigas 2013. aastal ning on selle ajaga kirja saanud 93 kõrgliigamängu. Suveni viibib Aloe ka ajateenistuses.

“Tartu on näidanud, et nende juures on hea keskkond selleks, et mängijad suudaksid teha sammu edasi. Mullu veetis hooaja teise poole Tammekas Henri Järvelaid, kelle laenuperiood mängija isiklikule arengule tugevalt kaasa aitas. Soovime ka Kevinile edukat hooaega Tartus!” lausus Flora president Pelle Pohlak.