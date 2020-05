Tammeka peatreener Kaido Koppel skandaalsest vahejuhtumist: peame edaspidi targemalt sõnu valima

Kõnealune intsident juhtus Flora - Tammeka Premium liiga kohtumise 90. minutil, kui tartlaste väravavaht Karl Johan Pechter oli palli auti visanud, sest nende kaitsja Kevin Aloe oli karistusalas krampides pikali. Audi sisseviset sooritanud Vassiljev aga ausa mängu vaimus palli Tammekale tagasi ei andnud.

"Kui sa palli ei anna, ma löön sul põlved niimoodi sisse, et sa ei mängi kunagi enam," ütles Järviste lause, mis oli hästi kosta ka ETV2 otseülekandes.

Järviste on oma sõnavõtu pärast ja Vassiljevi ees vabandanud.

Tammeka peatreener Kaido Koppel ütles intervjuus Delfile, et austab Flora meeskonda ja Vassiljevit väga ning juhtunu oli kõigile heaks õppetunniks.

"Ise ma seda olukorda reaalajas ei kuulnud, aga lugesin hommikul kokkuvõtte juhtunust läbi. Kui olukorrast endast rääkida, siis jah, meie mängija viskas palli auti ning jalgpallireeglite järgi on Flora pall. Ma seda osa rohkem ei kommenteeriks, vaid keskenduksin sellele, mis toimub minu meeskonnas minu mängijatega. Hea meeskonna märk on see, kui ollakse alati kõigeks valmis. Mängijad said jätkuolukorras piisavalt hästi hakkama," rääkis Koppel.

"Mis puudutab kahe mängija omavahelist situatsiooni, siis see, mis Mihkel ütles, ei ole kindlasti õige. Vastasega suheldes tuleb oma sõnu valida. Mina soovin peamiselt, et minu mängijad keskenduks oma võistkonna sisesele suhtlemisele - see on kõrgeim prioriteet."

"Järviste on üks intelligentsemaid mängijaid, kellega ma kõrgliigas töötatud aja jooksul olen kokku puutunud - väga viisakas ja hea kasvatusega. Ma keskenduksin sellele, mida ta eile platsil tegi, mitte paarile rumalale sõnale. Ta tegi väga hea mängu. Mängis palliga julgelt, töötas kaitses suure isuga. Ning vaadates olukorda, mis pärast sõnelust aset leidis, siis ta läks küll duelli suure isuga, aga spordimehelikult, mitte vastast vigastama," lisas Koppel.

"Tema sõnad ei olnud kõige targemad ja me teeme tööd selle nimel, et selliseid asju rohkem ei juhtuks. Teistpidi on hea, et noormees sai varakult selle kogemuse ja on nüüd palju targem mängija. Kindlasti ei ole mul ka midagi vastaste ega Konstantin Vassiljevi vastu. Tegu on väga hea meeskonnaga, kellel on tasemel treenerite tiim ning Vassiljev on väga kõva mängumees, kes on mulle endale ja kogu Eesti jalgpallile pakkunud väga häid emotsioone. Austan seda meest väga."