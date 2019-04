Tammeka lõi Tallinna Kalevi võrku neli palli ja teenis hooaja teise võidu

Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul peetud kohtumises asus Tammeka juhtima 18. minutil, kui värava sai kirja Albert Prosa. Skooriga 1:0 avapoolaeg ka lõppes.

Teisel poolajal tegid Tammeka poolel skoori veel Chinaecherem Frankline Okoye 65. minutil, Sten Reinkort 83. minutil ning Akim Saeed Sairinen 87. minutil.

Tammekale oli see hooaja teiseks võiduks. Kaheksa kohtumisega on neil koos seitse punkti, mis praegu annab tabelis kuuenda koha. Nelja silma peal olev Tallinna Kalev on viimasel ehk 10. kohal.