Tamme kohta lõplik otsus puudub, kõva vopsu saanud Beglarišvili vastu tuntakse huvi ja Jääger võib liituda Floraga

Laenuleping saab läbi nii Joonas Tammel, Zakaria Beglarišvilil kui ka Rauno Sappinenil. Kahel esimesel on hooaeg praeguseks juba lõppenud.

„Arvatavasti võib mõni neist meestest suvel meile trenni tulla, kuid Eestisse ei tohiks neist keegi naasta,“ tõdes Flora president Pelle Pohlak.

Pooleaastase laenulepingu alusel Poolas Kielce Koronas mänginud keskkaitsja Joonas Tamme kohta tõdeti Poola meedias, et Koronas ta jätkamas ei ole. „Tegelikkuses on võimalik ka Tamme jätkamine Poolas. Klubi poolt ei ole meile seni tulnud ühtegi signaali, et nad ei oleks temast edaspidi huvitatud,“ avaldas Pohlak.

Kui Tamm sai Poola kõrgliigas kirja kuus kohtumist, siis Beglarišvilil läks Ungaris Budapesti Honvedis tunduvalt kehvemini. Vigastuste tõttu pääses ta liigamängudes ainult ühe korra pingile.

„Tal joosti seal roided katki ning sellest vigastusest paranemiseks kulus mitu kuud,“ rääkis Pohlak peamisest põhjusest, miks mängumees enamasti väljaku kõrval viibis. „Honved on tegelikult tema edasiste plaanide kohta küsinud. Me ei ole seni asjaga edasi läinud. Vaatame, mida suvi toob.“

Ka Eesti koondise esindamisest unistav Beglarišvili on praeguseks saanud loa Gruusia kodakondsusest loobumiseks ning paberimajandus peaks hakkama jõudma lõpusirgele.

Laenuleping saab läbi ka ründajal Rauno Sappinenil, kelle praegune koduklubi Den Bosch jahib pääset Hollandi kõrgliigasse. Eestlase tulevik sõltubki paljuski meeskonna edust või ebaedust. „Hollandi esiliigas on kaadrivoolavus alati hästi suur. Tema puhul sõltub kõik meeskonna saatusest. Tiimi hakatakse kokku panema vastavalt tulemustele,“ rääkis Pohlak.