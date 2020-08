Tallinnasse saabunud Sloveenia jalgpalliklubi jättis ühe koroonapositiivse mängija koju

Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht selgitas, et mängueelsed viirusetestid tellib UEFA, kellel on koostööleping SYNLAB-iga.

"UEFA nõuete kohaselt peavad kõik võistkonnad välismängudel toimetama sisuliselt teistest inimestest isoleerituna, nii öelda "mullis". Ainuke koht, kus nad teistega kokku puutuvad, on väljak. Ajakirjanikega on neil vaid piiratud kontaktid," ütles Uiboleht. "UEFA saadab mängule ka delegaadi, kes aga ei käi meeskonnal sabas, vaid kontrollib, et staadionil oleksid kõik nõuded - eraldi tsoonid, maskid, desinfitseerimisvahendid jms - täidetud ning et võistkonnad täidaksid deklaratsiooni, kus nad ütlevad, et nende mängijatel pole mingeid haigusnähte."

Uudist täiendatakse...