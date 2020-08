Tallinnasse saabunud Sloveenia jalgpalliklubi jättis ühe koroonapositiivse mängija koju. Terviseamet soovitab homse euromängu ära jätta

Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht selgitas, et mängueelsed viirusetestid tellib UEFA, kellel on üleeuroopaline koostööleping meditsiinilabori SYNLAB-iga.

"UEFA nõuete kohaselt peavad kõik võistkonnad välismängudel toimetama sisuliselt teistest inimestest isoleerituna, nii öelda "mullis". Ainuke koht, kus nad teistega kokku puutuvad, on väljak. Ajakirjanikega on neil vaid piiratud kontaktid," ütles Uiboleht. "UEFA saadab mängule ka delegaadi, kes aga ei käi meeskonnal sabas, vaid kontrollib, et staadionil oleksid kõik nõuded - eraldi tsoonid, maskid, desinfitseerimisvahendid jms - täidetud ning et võistkonnad täidaksid deklaratsiooni, kus nad ütlevad, et nende mängijatel pole mingeid haigusnähte."

UEFA on tänaseks koroonaviirusest tingitud komplikatsioonide tõttu määranud eurosarjades kolm tehnilist 0:3 kaotust. Kaks neist on läinud Kosovo klubidele (Priština ja Drita), üks Slovakkia meeskonnale (Bratislava Slovan).

