Tallinnas mänginud Saksamaa jalgpallurid sattusid suurde poliitilisse skandaali

Sekkuma pidi isegi Saksamaa koondise peatreener Joachim Löw, kes astus oma mängijate kaitseks välja: "Kes neid (Gündogan ja Can) lähemalt tunnevad, teavad väga hästi, et nad on igasuguse terrori ja sõja vastu. Nad kumbki ei tulnud selle peale, et see võiks olla poliitiline avaldus. Mulle sellest selgitusest piisab."

Löw pidi Saksamaa ajakirjanikele selle teema kohta aru andma ka eile hilisõhtul pärast 3:0 võidumängu Eesti üle. "Kuulsin sellest intsidendist alles enne väljalendu ning kuulsin ka seda, et nad võtsid oma laigi kohe maha. Nad on terrori ja sõja vastu. Ilkay andis parima vastuse väljakul, lüües kaks väravat ja juhtides meeskonda mitte kõige lihtsamas olukorras. Sain aru, et ta eemaldas oma laigi kohe ning see ei pidanud olema mingisugune poliitiline avaldus," sõnas Löw.