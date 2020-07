Tallinna Kalevi ainus leegionär lõpetas profikarjääri

„Teatame, et kalevlane Selim el Aabchi on otsustanud lõpetada oma mängijakarjääri ning keskenduda perele ja tööle. Selim teatas, et otsus ei tulnud talle lihtsalt, aga oli vajalik. Põhjuseks tõi ta asjaolu, et töö kõrvalt polnud enam võimalik tal professionaalselt jalgpalliga jätkata ning pereinimesena tahaks ta ka rohkem perega aega veeta,“ kirjutas Kalevi meeskond sotsiaalmeedias.

„27-aastane mängumees ühines esindusmeeskonnaga selle hooaja alguses, mille jooksul jõudis väljakule 11 Premium liiga kohtumises ning sai kirja 236 mänguminutit. Esiliiga B-s esindas ründaja duubelmeeskonda viies kohtumises, kus sai kirja 8 väravat.“

Kalevi jaoks on el Aabchi juba kolmandaks mängumeheks, kellest hiljuti ilma jäädud. Noor keskväljamees Tristan Teeväli siirdus mõnda aega tagasi FC Flora duubelvõistkonda ning Sören Kaldma liitus omakorda FC Kuressaarega.