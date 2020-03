Tallinna Kalev palkas uue peatreeneri

Aleksandr Dmitrijev oli esindusmeeskonna peatreeneri rollis 41s kohtumises, millest võideti 10 ning viigistati 6.

“Nägime Sankaga koos, et meie pikaajalised visioonid ei kattu ning ta soovib uusi väljakutseid ja hetkel on parim aeg sellele mõtlemiseks. Lahkuminek oli mõlemapoolne otsus. Kindlasti kohtume staadionil ja soovime talle palju edu,” sõnas Kalevi spordidirektor Aleksandr Dmitrijevi lahkumisest klubi kodulehe vahendusel.

“Ajal, millal toimub palju muutusi ning tahame, et klubi hakkaks peale eriolukorra laabumist mõtlema klubikeskselt, otsustasime, et Liivo on parim kandidaat esindusega jätkamiseks. Abitreeneri ameti esindusmeeskonna juures võtab praegune U21 abitreener Innar Paal, kes on meie klubist kasvanud mängija. Innar saab nüüd võimaluse end kõrges mängus proovile panna. Liivo ja Innar jätkavad mõlemad samuti klubis noortetöö juures” rääkis Joel uuest treenerite tiimist.

Esindusmeeskonna treenerite tiimis jätkavad väravavahtide treener Mattias Traublum ja füsioterapeut Laura Ernits.