Tallinna JK Legion ja FC Kuressaare leppisid viigiga

Külalistel Tallinnast oli võimalus minna juhtima 40. minutil, kui Märten Pajunurme vea tõttu sai Legioni meeskond penalti. 11-meetri karistuslööki läks lööma Denis Vnukov, kes ei suutnud seda realiseerida. Ülejäänud mäng kulges suuremate vahesündmusteta.

Tallinna JK Legionile oli see teine viik nelja kaotuse ja ühe võidu kõrvale. Viie punktiga on Tallinna esindus üheksandal positsioonil. FC Kuressaarele oli see esimene viik kahe võidu ja nelja kaotuse kõrvale. Saaremaa meeskond jätkab Premium Liigas seitsmendal kohal.



Standings provided by SofaScore LiveScore