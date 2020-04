Tallinn ei ava veel spordiväljakuid, kuid jalgpalliklubide töö saab siiski alata

Madis Kalvet reporter RUS

Eesti jalgpallimeistrivõistluste tänavuse hooaja avavooru kohtumine, kus olid vastamisi FC Flora (rohelises) ja TJK Legion. Foto: Henri-Kristian Kirsip

Sel nädalal tuli uudis, et valitsus lubab alates 2. maist avada välijõusaalid ja spordiväljakud. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tõdes seejärel ERR-ile, et Tallinna linn hoiab need siiski suletuna eriolukorra lõpuni ehk praeguse seisuga 18. maini.