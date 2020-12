Taijo Teniste liitus Tartu Tammekaga

32-aastane Teniste sõlmis Tammekaga ühe hooaja pikkuse lepingu. 84 korda Eesti jalgpallikoondist esindanud Teniste treenis Tammekaga juba novembri alguses, enne viimast koondiseakent. "Tal pere on Tartus, praegu oli hea asjade kokkulangevus. See nädal käib trennis, see on esialgu kõik," rääkis klubi peatreener Kaido Koppel toona.

Viimati kuulus Teniste Norra kõrgliigas palliva Branni ridadesse. Osapoolte kokkuleppel lõppes oktoobris aga nende omavaheline koostöö. Kolme aastaga sai eestlane Branni ridades kirja 64 kohtumist ja kolm väravat.

"Koroonapandeemia on paljudele olnud keeruline ja seda eriti Taijo jaoks, kes elab Bergenis, aga kelle pere on hoopis Eestis," selgitas klubi tegevjuht Rune Soltvedt. "Piirangute tõttu pole ta saanud nii palju peret külastada, kui oleks tahtnud."

