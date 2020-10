Taijo Teniste lahkub Norra klubist: see on minu tuleviku jaoks parim

"On olnud au olla selle fantastilise klubi liige viimased kolm aastat. Tahan tänada kõiki, keda olen Brannis kohanud: mängijaid, treenereid, klubitöötajaid ja eriti toetajaid," rääkis Teniste pressiteate vahendusel.

Kolme aastaga 64 kohtumist ja kolm väravat kirja saanud Teniste pole viimasel ajal enam põhikoosseisu kuulunud. Koduklubi teatel otsustasid kaks osapoolt ühiselt, et 32-aastane mängija liigub enne lepingu lõppemist tagasi Eestisse.

"Koroonapandeemia on paljudele olnud keeruline ja seda eriti Taijo jaoks, kes elab Bergenis, aga kelle pere on hoopis Eestis," selgitas klubi tegevjuht Rune Soltvedt. "Piirangute tõttu pole ta saanud nii palju peret külastada, kui oleks tahtnud."

"Mul on olnud klubiga hea suhtlus ja jõudsime kokkuleppele, et see on minu tuleviku jaoks parim," lisas Teniste.