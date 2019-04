Täiesti ootamatu samm: Narva Trans vallandas kena hooaja alguse järel peatreeneri

Kalašnikovsi käe all tegi Trans hooajale korraliku alguse: kaheksa vooru järel ollakse 12 punktiga neljandal kohal, sealjuures edestatakse minimaalselt isegi Nõmme Kaljut. Karikasarjas ollakse jõudnud poolfinaali, kus ees ootab mäng esiliigaklubi FC Elvaga.

Sealjuures on Transi kaitse olnud Premium liiga üks paremaid: kaheksa vooruga on endale lubatud lüüa vaid neli väravat, millest vähem (2) on endale lüüa lasknud vaid tabeliliider FC Flora.

Transi president Nikolai Burdakov kommenteeris klubi kodulehele otsust napisõnaliselt. "Klubi juhtkond oli erimeelsustel selles osas, kuidas jalgpall peaks klubis arenema."

Kalašnikovs lisas: "Selline on jalgpall. Tänan fänne ja kõiki, kes meeskonda toetasid. Usun, et jätan klubi heasse seisu nii liigatabelis kui karikasarjas. Tunnen, et olen oma töö ära teinud, aga jalgpall ja elu - vahel võib nii minna. Treenerid ja mängijad tulevad ja lähevad, aga klubi jääb."

Klubi sõnul otsingud uue peatreeneri leidmiseks juba käivad.