Taas värava löönud Rauno Sappinen: klaas on ikka pooltühi

Mäletatavasti lõi mees möödunud pühapäeval Põhja-Makedoonia vastu kaks väravat. Ehkki täna oli Sappinen taas täpne, siis oma mänguga ta täielikult rahule jääda ei saanud. "Kindlasti kripeldab. Meeskond mängis väga head võimalused välja, aga kahjuks ei löönud ära," sõnas Sappinen mängujärgsel pressikonverentsil. "Momente polnud ainult mul, oli ka teistel. See näitab, et suutsime palju momente tekitada, aga jääb kripeldama, et ära ei löönud."

Kas on meeskonna sees tunda, et Eesti mängib paremini? "Ma usun küll. Peame kindlasti veel leidma käike juurde, sest kaks mängu on lõppenud viigiga."

"Pooltühi ikka!" vastas ründaja küsimusele, kas klaas on pärast mängu pooltäis või pooltühi.

Eesti jalgpallikoondis on viimases kahes mängus näidanud võrreldes varasemate matšidega hoopis paremat mängupilti. Mis on muutuse toonud? "Raske öelda, saan öelda, et meil on väga palju tahet ja energiat. Meeskonna sees on selline hoiak, et tahame näidata ja mängida head jalgpalli."

"Usun, et Eestis tunnevad mängijad üksteist nii hästi, et see väga suurt rolli ei mängi," lisas Sappinen asjaolu kohta, et koondises on sedapuhku palju Flora mängijaid. "Võib-olla mingitel hetkedel annab see midagi ekstrat" juurde."

Teist mängu järjest jäi Eesti varakult kaotusseisu, kuid sealt suudeti võidelda välja viik. "Jalgpallis peab mentaalselt nii tugev oolema, et üks värav ei saaks murda. Eriti, kui mängid kodus ja kui värav lüüakse varakult," lisas Flora mängija.

Novembris ootab Eestit Rahvuste liigas ees võõrsilmängud Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga. Mida tuleb teha, et sealt võidud ära tuua? "Väga lihtne, tuleb lüüa rohkem väravaid, kui vastased," muigas Sappinen.