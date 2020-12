Eesti jalgpalli liidul on juba pikemat aega selge visioon, kellest peaks saama eestlaste järgmine juhendaja. Ametlikult oli sel korral kolm kandidaati (šveitslane Thomas Häberli, taanlane Lars Olsen ja senine juhendaja Karel Voolaid). Häberli on olnud pikalt aga selge soosik ja jalgpalliliidu juhatus andis laupäeval volitused ka läbirääkimisteks. Praegu pannaksegi paika lepingu viimaseid detaile. Allkirjad loodetakse alla saada detsembrikuu jooksul. Nüüdseks oma silmaga ka Eesti koondist vaatamas käinud Häberlist oleks pidanud saama eestlaste juhendaja juba enne Karel Voolaidi. Miks läksid 2019. aastal asjad aga teisiti? Kui kallid on sellisel tasemel välistreenerid? Ja miks ikkagi Häberli?