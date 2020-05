Šveitsist lahkunud Eesti noortekoondise ründaja naaseb Nõmme Kaljusse

"Olen Grasshoppersis veedetud aja üle väga tänulik, võtan sealt kaasa palju positiivseid kogemusi ja tunnen, et Śveitsis veedetud periood on mind igas mõttes arendanud. Covid-19 mõjutab jalgpalli terves maailmas ja kes teab, võibolla on minu karjääri jaoks Kaljuga taasliitumine parim võimalik lahendus, sest koju naasmine ei saa ju kunagi halb olla," kommenteeris Tamm.

"Soovin täie hingega jälle jalgpalli mängida, Kaljuga uusi tiitleid võita ning ootan suure huviga Pantritega taaskohtumist," lisas Eesti U19 koondislane.

Samuti teatas Kalju sotsiaalmeedias, et treeningutele on tagasi oodata venelasest poolkaitsjat Amir Natchot, kelle 14 päeva kestnud karatniin sai läbi. "Mängija tegi Covid-19 testi mille tulemus oli negatiivne. Homme liitub Amir Nõmme Kalju esindusmeeskonna treeningutega. Tere tulemast tagasi!" teatas klubi.