Suure võidu saanud Paide tõusis vähemalt ajutiselt Levadia ette teisele kohale

Paide viis 41. minutil juhtima Sander Sinilaid. Pärast puhkepausi saadi juba turvalisem edu, sest 46. minutil lõi värava Ander Ott Valge ja 53. minutil Yann Michael Yao. 70. minutil sai teist korda jala valgeks Sinilaid.

Kalju tegi Kaleviga sotid selgeks juba mängu alguses. 13. minutil oli täpne Igor Subbotin, minut hiljem realiseeris Subbotin ka penalti. 17. minutil suurendas Kalju eduseisu uusmeremaalane Max Mata. 47. minutil lõi Mata veel ühe värava ning 76. ja 81. minutil tegi skoori Aleksander Volkov. Oma teise tabamise sai Volkov kirja penaltist.

Turniiritabelit juhib endiselt Tallinna Flora, neil on 28 mänguga kogutud 69 punkti. 30 kohtumist pidanud Paide tõusis 65 punktiga teiseks, aga 64 punkti peal oleval Tallinna Levadial on üks matš varuks. See peetakse kell 16 Narva Transi vastu.

Tiitlikaitsja Kalju on 28 mänguga teeninud 58 punkti ja see annab neile neljanda positsiooni.

Tabeliseis: